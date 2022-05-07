Другое

До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 6 травня.

Завершилася сімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

💪 Оперативно-тактичне угруповання Схід звітує про роботу за сьогодні.

Завдяки військовим рашисти втратили:

особового складу — 15 осіб;

БТР- 1

ББМ — 1

БМП — 1

артилерійські системи — 5

АТ — 1

БПЛА — 2

⚡️Генштаб ЗСУ повідомляє:

За результатами наступу, Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.

▪️Сьогодні мав честь вручити першу в історію незалежної України бойову відзнаку — Хрест бойових заслуг. Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Відзнаку також отримали заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.

▪️Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, а саме з «Азовсталі». Протягом дня вдалось евакуювати більш ніж 40 цивільних.

▪️Працюємо над дипломатичними варіантами порятунку військових з Азовсталі.

▪️російські війська продовжують ракетні удари по нашим областям. Прошу громадян не ігнорувати сигнали тривоги та графік комендантської години.

▪️Державними нагородами відзначено 203 військовослужбовця ЗСУ та 16 військових Головного управління розвідки.