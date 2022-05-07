До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 6 травня.
Завершилася сімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
💪 Оперативно-тактичне угруповання Схід звітує про роботу за сьогодні.
Завдяки військовим рашисти втратили:
особового складу — 15 осіб;
БТР- 1
ББМ — 1
БМП — 1
артилерійські системи — 5
АТ — 1
БПЛА — 2
⚡️Генштаб ЗСУ повідомляє:
За результатами наступу, Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.
▪️Сьогодні мав честь вручити першу в історію незалежної України бойову відзнаку — Хрест бойових заслуг. Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Відзнаку також отримали заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.
▪️Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, а саме з «Азовсталі». Протягом дня вдалось евакуювати більш ніж 40 цивільних.
▪️Працюємо над дипломатичними варіантами порятунку військових з Азовсталі.
▪️російські війська продовжують ракетні удари по нашим областям. Прошу громадян не ігнорувати сигнали тривоги та графік комендантської години.
▪️Державними нагородами відзначено 203 військовослужбовця ЗСУ та 16 військових Головного управління розвідки.