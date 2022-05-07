Завершилася сімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

💪 Оперативно-тактичне угруповання Схід звітує про роботу за сьогодні. 
Завдяки військовим рашисти втратили: 
особового складу — 15 осіб; 
 БТР- 1 
ББМ — 1
БМП — 1
артилерійські системи — 5 
АТ — 1
БПЛА — 2

⚡️Генштаб ЗСУ повідомляє:

За результатами наступу, Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області.

▪️Сьогодні мав честь вручити першу в історію незалежної України бойову відзнаку — Хрест бойових заслуг. Першим кавалером Хреста бойових заслуг став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Відзнаку також отримали заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко.

▪️Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, а саме з «Азовсталі». Протягом дня вдалось евакуювати більш ніж 40 цивільних. 

▪️Працюємо над дипломатичними варіантами порятунку військових з Азовсталі. 

▪️російські війська продовжують ракетні удари по нашим областям. Прошу громадян не ігнорувати сигнали тривоги та графік комендантської години. 

▪️Державними нагородами відзначено 203 військовослужбовця ЗСУ та 16 військових Головного управління розвідки.