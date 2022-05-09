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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 8 травня.

Завершилася 74 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Тривають бої.

Втрати ворога складають:

🔥особового складу – до 190

🔥танків – 15 🔥БМП – 12

🔥БТР – 12

🔥ББМ – 1

🔥МТЛБ – 1

🔥мінометні розрахунки – 1

🔥АТТ – 6

🔥паливозаправники – 1

🔥БПЛА – 2.



Серед новин:

❗️ Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США) і анонсував нові санкції проти російських олігархів і наближених до режиму Путіна.

❗️ 173 цивільних, яких евакуювали з території заводу "Азовсталь", прибули в Запоріжжя.

❗️ Пес Патрон отримав свою нагороду від президента України.

❗️ Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом наразі неможливе через брак важкого озброєння.

❗️ Внаслідок ракетних ударів росіян по Одеській області у неділю поранено дівчину, пошкоджено цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури, 6 населених пунктів лишилися без електропостачання.

❗️ Лідери країн "Групи семи" після онлайн-зустрічі з Зеленським пообіцяли запровадити нафтове ембарго проти росії та збільшувати постачання сучасного і важкого озброєння в Україну.



Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До 27 травня цього року на території Мінського району проводяться навчальні збори підрозділів територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних що перебувають в запасі. Зберігається імовірність нанесення підрозділами збройних сил російської федерації ракетних-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури України з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей продовжують утримуватися посилені наряди прикордонної служби, а також підрозділи збройних сил російської федерації. У подальшому не виключається здійснення вогневого ураження підрозділів наших військ та об’єктів інфраструктури у прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Підтверджено розгортання у зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог здійснював перегрупування своїх підрозділів, поповнював запаси з метою нарощування наступальних спроможностей та проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА “Орлан-10” з метою уточнення позицій наших військ.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій. Намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, імовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєверодонецьк та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне, успіху не має.

На Попаснянському напрямку намагається зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут. Веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має, тривають бої.

На Курахівському напрямку намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не має.

На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена.

На Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції. Активних бойових дій не проводить. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ. Проводив поповнення втрат. Застосував армійську авіацію в районі населеного пункту Кар’єрне.

Тривають заходи адміністративно-поліцейскього режиму на тимчасово захоплених територіях. Так, відмічається посилення проведення фільтраційних заходів підрозділами “росгвірдії” в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон. Зберігається ймовірність проведення штурмових дій на окремих напрямках з метою покращення тактичного положення, сковування наших військ та недопущення перекидання резервів.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відмічається системне вживання алкогольних напоїв та дизертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України в районі Гуляйполе.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу й об'єднаної Європи.

Це очевидний контраст на тлі московської самотності у злі й ненависті, яку всі побачать завтра".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!