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Португальський фахівець може повернутись до тренерської діяльності.

Іменитий фахівець Андре Віллаш-Боаш, який нині перебуває в статусі вільного агента після відставки з Марселя в лютому 2021 року, може незабаром повернутися до тренерської діяльності.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 44-річний португалець розглядає як кандидат на посаду головного тренера національної збірної Марокко.

Зазначимо, що Федерація футболу Марокко планує звільнити Вахіда Халілходжича з посади через його небажання повертати до команди півзахисника Хакіма Зієша та захисника Насіра Мазрауї.