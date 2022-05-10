Другое

До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 9 травня.

Завершилася 75 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

👊9 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбито 23 атаки ворога.

В ході боїв знищено:

На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):

▪️БПЛА типу "Орлан-10" – 1

▪️танки – 9

▪️зенітні комплекси — 1

▪️артилерійські системи — 3

▪️бойова броньована техніка – 25

▪️спеціальна інженерна техніка — 3

▪️автотранспорт – 3

На напрямку оперативного командування "Схід":

▪️особового складу – до 250

▪️БПЛА типу "Орлан-10" – 1

▪️танки – 13

▪️БМП – 10

▪️БТР – 1

▪️САУ – 1

▪️автотранспорт – 6

▪️мінометні розрахунки – 2.

⚡️Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку та підписання закону про ленд-ліз!

"Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому." — написав Зеленський.

Що отримав СРСР від США за Ленд-лізом з 1941 до 1945:

409 тисяч вантажівок,

13,3 тисячі тягачів та тракторів,

18,7 тисяч літаків,

12,5 тисячі танків та САУ,

90 вантажних суден,

105 протичовнових кораблів,

1900 паровозів та 11000 вагонів,

4,5 мільйонів тонн продовольства.

⚡️ Володимир Зеленський:

▪️Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні.

▪️ Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав сьогодні Одесу, побачив, що означає заблоковане море. Попри присутність президента Європейської Ради російські військові знову нанесли ракетний удар по Одеській області.

▪️ Без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно усім європейцям через дієве примушування росії до того, щоб вона зупинила війну.

▪️ Вдячний усім, хто захищає Харківщину, Донбас, південь країни. Хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це: тимчасово – захоплені окупантами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та всі інші міста і громади.