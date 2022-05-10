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Також оприлюднили місце проведення фіналу.

Виконавчий комітет УЄФА опублікував розклад матчів фінальної частини чемпіонату Європи-2024.

Матч-відкриття пройде у Мюнхені 14 червня, а фінальний поєдинок відбудеться у Берліні 14 липня.

"Вперше у списку критеріїв у регламенті турніру з'явилися вимоги до сталого розвитку. Організаторами було утворено три регіональні кластери: "північ/північний схід" (Берлін, Гамбург, Лейпциг), "захід" (Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкірхен, Кель та "південь" (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчі у кожній групі пройдуть на стадіонах не більше двох кластерів, що знизить для команд та вболівальників дальність переїздів між містами. Це також сприяє використанню на груповому етапі збірними автобусів або поїздів для переїздів із бази на стадіон", — каже заява організації.

Календар доступний за посиланням.

Нагадаємо, що раніше УЄФА офіційно анонсував новий формат Ліги чемпіонів.