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До вашої уваги офіційна інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 11 квітня.

Завершилася сімдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Протягом доби на Донецькому та Луганському напрямках українські військові успішно відбили 9 атак ворога та знищили:

✅8 танків,

✅6 одиниць бойової броньованої техніки,

✅5 автомобілів ворога,

✅1 зенітну установку

✅4 безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 (за допомогою ППО)

Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом доби успішно відбили 5 атак з боку російських окупантів та знищили:

✅склад з боєприпасами,

✅спостережний пост,

✅250 окупантів,

✅7 АТТ,

✅6 танків,

✅2 БМП,

✅2 БТР.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

🔻На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Тривають заходи інженерного обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу. Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

🔻На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи збройних сил російської федерації продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

🔻На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений.

🔻На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей.

🔻На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка. Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

🔻На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.

🔻В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Як повідомила Ірина Верещук, Україна запропонувала рф обміняти бійців з "Азовсталі" на полонених окупантів. Переговори продовжуються, проте домовленостей поки немає. За словами заступника командира полку "Азов" Святослава Паламаря, всі цивільні покинули завод "Азовсталь".

🔻На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.

🔻В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”.

Також до вашої уваги найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 11 травня:

▪️ Палата представників Конгресу США проголосувала за новий і вагомий пакет підтримки для нашої держави та глобальної демократії майже на 40 мільярдів доларів. Скоро відбудеться і друге голосування – в Сенаті США. Після чого це рішення потрапить на підпис президенту Байдену і набуде чинності. Ці кошти будуть використані для посилення захисту України. Передусім це зброя і боєприпаси, обладнання, підтримка розслідування воєнних злочинів російських окупантів, підтримка дипломатичної роботи тощо.

▪️ Ще одне важливе рішення – поновлення Америкою знаменитої програми ленд-лізу. І це не випадковість, що новий закон про нього для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний президенту Байдену за це рішення і за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу і право на життя для усіх вільних народів.

▪️ Ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів та обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. Тепер з ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає, що прискорить постачання.

▪️ Говорив сьогодні із канцлером Німеччини Олафом Шольцом про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію і нові санкції проти росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії.

▪️ Вчора державними нагородами були відзначені 404 військовослужбовця Збройних Сил України. Звання Герой України – посмертно – присвоєно полковнику Ігорю Бедзаю, начальнику служби безпеки польотів – старшому інспектору-льотчику Командування Військово-Морських Сил. Всього за час повномасштабної війни державними нагородами відзначені більше 13 тисяч наших військових.

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!