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Наші західні сусіди знову допоможуть із організацією поєдинків.

Початок чергового витку агресії проти України зумовив скасування чи перенесення на пізніший термін усіх спортивних змагань на теренах нашої країни.

До переліків важливих подій у світі футболу на початку 2022 року належали також і кваліфікаційні матчі жіночої збірної України до чемпіонату світу-2023 проти команд Шотландії та Угорщини, що мали б відбутися ще 8 та 12 квітня відповідно.

Через початок воєнних дій зустрічі було перенесено на 24 та 28 червня, а згодом, завдяки перемовинам керівництва Української асоціації футболу та Польського футбольного союзу, було досягнуто домовленості про проведення цих матчів у сусідній Польщі.

Обидві зустрічі відбудуться в місті Ряшів на місцевому стадіоні Сталь, який уміщує 11 547 глядачів.

Час початку матчів ще залишається невизначеним.

Нагадаємо, що за чотири початкових матчі відбіркового циклу наші дівчата здобули чотири бали, вигравши у Фарерських островів (4:0), зігравши внічию проти Шотландії (1:1), а також поступившись Іспанії (0:6) та Угорщині (2:4), у результаті чого відстають від "Фурії Роха", яка йде першою в квінтеті та зіграла шість зустрічей, на 14 очок.