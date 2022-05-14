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Обмеження через пандемію віднайшли себе й у цьому питанні.

Ще 5 червня 2019 року в Парижі Китайська Народна Республіка була призначена як місце проведення Кубка Азії в 2023 році.

Змагання за участі 24 команд мали проходити в десяти містах цієї країни впродовж місяця: з 16 червня по 16 липня 2023 року.

Однак, напередодні країна-господар майбутніх змагань запросила скликання позачергових зборів організаційного комітету, на якому заявила про свою неспроможність провести турнір цього разу.

Як причину цього було названо вплив пандемії COVID-19 на соціальний та економічний стан держави.

Наразі, Азіатська футбольна конфедерація планує обрати нове місце проведення турніру.

Зауважимо, що Китай уже встиг пройти кілька етапів підготовки до проведення Кубка Азії, зокрема презентував логотип турніру та відкрив стадіон Пудун у місті Шанхай.