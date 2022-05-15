До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 14 травня.
Завершилася 80 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
👊 Оперативно-тактичне угруповання «Схід» звітує про знищені сили ворожих окупантів:
▪️особового складу – до 80;
▪️танків – 3;
▪️БТР — 2;
▪️артилерія – 1;
▪️міномети – 4;
▪️АТТ — 3;
▪️ БПЛА — 3.
⚡️ Володимир Зеленський підписав указ про заборону проросійських політичних партій в Україні.
Закон передбачає заборону партій, програми яких спрямовані на:
▪️ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
▪️ глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань РФ, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації РФ, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі люди".
⚡️Володимир Зеленський:
▪️ 14 травня минулого року в нашій державі вперше відзначався День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2659 українців та українок отримали звання праведників народів світу. Наша країна четверта у світі за кількістю праведників. Таке ж прагнення до добра ми бачимо і зараз в українцях, які прагнуть рятувати від окупантів, від таких самих нацистів.
▪️Провів сьогодні у Києві переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом. Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборонну та фінансову. А також і посилення санкцій проти росії.
▪️Одне з питань, яким займаюся фактично щоденно, – це продовольча безпека. Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду.
▪️Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань.
▪️Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазовʼя, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря.
▪️До речі, зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ. Раджу звернутися до історій українських Праведників і увічнити їхню памʼять. Бо це саме про ту сміливість і людяність українців, які вже довели, що зло, яке приходить на нашу землю, неминуче програє.