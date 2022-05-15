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Гурт Kalush Orchestra посів перше місце.

У суботу, 14 травня, у Туріні (Італія) відбувся фінал Євробачення-2022. У ньому брали участь представники 25 країн.

Гурт Kalush Orchestra очікувано посіл перше місце і приніс Україні третю перемогу в історії на Євробаченні!

Друге місце посіла дружня Україні країна – Великобританія, а третє – Іспанія.

Журі дали Україні 192 бали, а глядачі – 439 із 468 можливих!

Наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу та світ врятувати Маріуполь та "Азовсталь". До речі, за цей заклик Україну могли дискваліфікувати, якби вважали цей вислів політичним. Однак цього не сталося.

Таким чином, наступного року Україна прийматиме у себе Євробачення-2023!