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Для познанського клубу це восьме чемпіонство в історії.

У передостанньому турі чемпіонату Польщі Лех обіграв Варту з рахунком 2:1 та достроково став чемпіоном своєї країни.

Лех став чемпіоном завдяки результату іншого матчу: Ракув поступився Заглембе з рахунком 1:2. У Леха 71 очко, а у Ракува – 66 балів та другий рядок.

Таким чином, орендований футболіст київського Динамо Томаш Кендзера взяв чемпіонство у своїй рідній країні. Цього сезону він встиг взяти участь у п'яти поєдинках.

Для Леха цей чемпіонський титул став восьмим історія клубу.