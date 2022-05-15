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Команда українця набирає чемпіонських обертів.

У рамках п'ятого матчу плей-офф зони єврокубків чемпіонату Бельгії Брюгге на виїзді обіграв Антверпен з рахунком 1:3.

Господарі забили першими на 19 хвилині матчу зусиллями Фрая. Але гості у другій половині матчу тричі вразили ворота Жана Бутеса.

Спочатку, на 49 хвилині, пенальті реалізував Ванакен. На 64 відзначився Хендрі після гольової передачі від українця Соболя. Згодом забив Адамян.

Брюгге після 5 зіграних турів у зоні плей-офф займає перше місце із 49 набраними балами. За ними йде Юніон Сент-Жуллуа, Андерлехт та Антверпен.

Антверпен — Брюгге 1:3

Голи: Фрай, 19 — Ванакен, 49, Хендрі, 64, Адамян, 66