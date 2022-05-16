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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 15 травня.

Завершилася 81 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" орки продовжували здійснювати наступальні дії.



15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога, якого спіткала прикра невдача :



особового складу – 84 штуки;

танків – 1 од;

БМП – 4 од;

АТТ – 1 од;

вертольотів – 1 од;

БПЛА – 1 од.

На окупованій частині Донеччини бунт!



"В Донецьку глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настільки потужне незадоволення, що з завтрашнього дня “днр” встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою. Якщо росія — тюрма народів, то її бананові сателіти — камера одиночка…" - повідомляє радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.

Володимир Зеленський:

"Наступного тижня, як завжди, буде багато міжнародної активності, у якій братиму участь. Ключове – це зброя та фінансова підтримка для України. Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Робимо все, щоб підтримувати максимальну увагу світу до України. Для цього буду спілкуватися з американськими студентами. На 23 травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі.

Обов'язково продовжу звертатися до парламентів європейських держав – партнерів України. Працюємо також і над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії."

Перемога буде за нами! Віримо у ЗСУ!