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Змагання проходили у бразильському місті Кашіас-ду-Сул.

Збірна України стала чемпіоном Дефлімпійських ігор-2021. Поєдинки проходили у Кашіас-ду-Сул (Бразилія).

За підсумками групового етапу українці посіли перше місце, а потім у чвертьфіналі обіграли Італію (2:1).

12 травня у півфіналі українська команда обіграла Туреччину (2:0), а у неділю, 15 травня, у фіналі здолали Францію – 1:0.

Дефлімпіада, фінал

Україна – Франція 1:0.

У складі дефлімпійської збірної України з футболу виступали: Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, В'ячеслав Брагін, Олександр Верещака, Максим Водолага, Костянтин Войченко, Дмитро Доценко, Ярослав Котляров, Олександр Оленич, Михайло Полянський, Віктор Пустовіт, Ігор Реутов, Володимир Рій, Іван Рудзевич, Сене Рогер Амаду, Нії Абдоуліє, Богдан Мішенко, Роман Стрийський, Шалва Мчедлішвілі, Дмитро Українець.