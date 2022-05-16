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48-річний Іван Петренко був на фронті в районі Авдіївки та не повернувся живим.

Колишній півзахисник національної збірної України Іван Петряк, який нині захищає кольори угорського Фехервара на клубному рівні, повідомив про смерть свого тестя Івана Петренка від рук російських терористів та окупантів.

48-річний Петренко захищав Україну на фронті у районі Авдіївки, але, на жаль, 6 травня перестав виходити на зв'язок із сім'єю. Згодом найгірші побоювання щодо смерті Івана підтвердилися.

"Тату Ваню (батю), не буду шмарклі жувати. Вам не дадуть Героя, але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків.

Ми плакати не будемо, тому що Ви завжди говорили, що нити — це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", — написав Іван Петряк, прикріпивши нарізку зворушливих кадрів з тестем.

Редакція Football.ua приносить свої співчуття сім'ї Івана Петряка. Герої не вмирають! Слава Україні!