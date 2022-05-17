Команда з Хайфи завоювала чемпіонський титул у 14 раз у своїй історії.
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17 травня 2022, 08:15
Маккабі з Хайфи достроково виборов чемпіонський титул чемпіонату Ізраїлю за підсумками сезону-2021/22.
Маккабі з Хайфи в передостанньому турі плей-офф мав зіграти матч проти Бней Сахнін, але гра була відкладена через брак співробітників охорони у приймаючої сторони. Проте в іншому матчі Маккабі з Тель-Авіва зіграв унічию з Хапоелем (1:1).
Таким чином, Маккабі з Хайфи вдруге поспіль став чемпіоном Ізраїлю. Для клубу це 14 чемпіонство в історії.
Нагадаємо, найтитулованішим клубом в Ізраїлі є Маккабі з Тель-Авіва — 23 титули. Маккабі з Хайфи зрівнявся за титулами з Хапоелем.
Також зазначимо, що завдяки своєму успіху команда з Хайфи здобула право на путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів на сезон-2022/23.