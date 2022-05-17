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У українського півзахисника закінчується контракт із Гентом.

Роман Безус влітку може змінити клуб, повідомляє MSN із посиланням на Het Nieuwsblad.

За інформацією джерела, інтерес до 31-річного футболіста виявляє Зюлте-Варегем.

Однією із проблем під час переходу може стати заробітна плата Безуса. Невідомо, чи зможе клуб запропонувати йому зарплату приблизно таку, як Гент.

Безус провів понад 150 матчів у чемпіонаті Бельгії, в яких забив 26 голів і зробив 23 асисти. До Гента Безус виступав за Сент-Трюйден.

Зазначимо, що за підсумками сезону Зюлте-Варегем зайняв 16 місце у чемпіонаті.