До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 17 травня.
Завершилася 83 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
👊17 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбито 14 атак ворога. Тривають бої.
В ході боїв знищено:
На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):
▪️танки – 3
▪️РСЗВ – 1
▪️артилерійські системи – 2
▪️автотранспорт – 7
На напрямку оперативного командування "Схід":
▪️особового складу – до 110
▪️БПЛА – 2
▪️БМП – 6
▪️БТР – 1
▪️ЗРК — 1
▪️артилерійські системи – 3
▪️мінометні розрахунки – 1
▪️автотранспорт – 4
▪️Евакуаційна місія з Азовсталі триває, нею керують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники.
▪️ Державними нагородами відзначено 165 військових ЗСУ. З них 13 — посмертно. Звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади.
Більше фінансової підтримки! Від кого Україна отримає кошти найближчим часом:
▪️ Держбанк Німеччини надасть Україні пільговий кредит у розмірі €150 млн. Загалом ця країна надала нам допомоги у €300 млн.
▪️ За останні тижні Уряд досяг домовленості про отримання кредиту від Уряду Японії в розмірі $100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.