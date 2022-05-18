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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 17 травня.

Завершилася 83 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

👊17 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбито 14 атак ворога. Тривають бої.

В ході боїв знищено:

На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):

▪️танки – 3

▪️РСЗВ – 1

▪️артилерійські системи – 2

▪️автотранспорт – 7

На напрямку оперативного командування "Схід":

▪️особового складу – до 110

▪️БПЛА – 2

▪️БМП – 6

▪️БТР – 1

▪️ЗРК — 1

▪️артилерійські системи – 3

▪️мінометні розрахунки – 1

▪️автотранспорт – 4

▪️Евакуаційна місія з Азовсталі триває, нею керують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники.

▪️ Державними нагородами відзначено 165 військових ЗСУ. З них 13 — посмертно. Звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади.

Більше фінансової підтримки! Від кого Україна отримає кошти найближчим часом:

▪️ Держбанк Німеччини надасть Україні пільговий кредит у розмірі €150 млн. Загалом ця країна надала нам допомоги у €300 млн.

▪️ За останні тижні Уряд досяг домовленості про отримання кредиту від Уряду Японії в розмірі $100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі $1,5 млрд.