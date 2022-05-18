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У Верховній Раді зареєстрували проекти Законів про продовження військового стану в Україні після 24 травня та про продовження мобілізації

Президент України та Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський підписав Указ про продовження воєнного стану на території нашої країни ще на 90 днів у зв'язку із продовженням військової агресії з боку російських окупантів та терористів.

Так, оновлений термін воєнного стану в Україні збільшили від 24 травня до 23 серпня.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проведення загальної мобілізації на аналогічний термін.

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