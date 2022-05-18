У Верховній Раді зареєстрували проекти Законів про продовження військового стану в Україні після 24 травня та про продовження мобілізації
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
18 травня 2022, 18:21
Президент України та Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський підписав Указ про продовження воєнного стану на території нашої країни ще на 90 днів у зв'язку із продовженням військової агресії з боку російських окупантів та терористів.
Так, оновлений термін воєнного стану в Україні збільшили від 24 травня до 23 серпня.
Крім того, Володимир Зеленський підписав указ про продовження терміну проведення загальної мобілізації на аналогічний термін.
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!