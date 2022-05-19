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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 18 травня.

Завершилася 84 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

18 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищено щонайменше 220 окупантів. Відбито 23 атаки росіян. Тривають бої.

В ході боїв знищено:

На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):

▪️броньована техніка — 17

▪️танків – 8

▪️спеціальні броньовані автомобілі — 4

▪️автотранспорт – 6

▪️бомбардувальник Су-34

На напрямку оперативного командування "Схід":

▪️особового складу – до 220

▪️БПЛА – 1

▪️БМП – 2

▪️танків — 2

Ми пам'ятаємо про Крим. І ми ніколи не забудемо ані 1944 рік – геноцид, який влаштувала кримським татарам радянська влада. Ані 2014 рік – другу хвилю знищення усього вільного на півострові Крим.

Спеціально саме в цей день підписав закон про захист осіб, яких окупанти позбавили свободи, а також про захист членів родин таких людей.

Йдеться про усіх бранців Кремля – і в Криму, і в окупованій частині Донбасу. Закон дає їм більше захисту та допомоги від держави.

У міністерстві фінансів США планують припинити дію ліцензії, яка дозволяла росії уникати дефолту.

Росія має борг у $40 млрд за міжнародними облігаціями, проте раніше їй вдавалось провести виплати за лічені години до закінчення пільгового періоду (останній день місяця).

Термін дії ліцензії закінчується 25 травня.

"Якщо росія не може знайти спосіб здійснити ці виплати, і вони технічно не виплачують свої борги, я не думаю, що це дійсно представляє значні зміни в ситуації в Росії. Вони вже відрізані від глобальних ринків капіталу", — відзначає очільниця міністерства фінансів США Джанет Йеллен.