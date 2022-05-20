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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 19 травня.

Завершилася 85 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Втрати ворога складають:

🔥особового складу – 40

🔥танків – 2

🔥БТР – 2.

Серед новин:

"Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий «Мінськ» і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші", — Михайло Подоляк.

Британія передасть Україні протикорабельні ракети, дрони та артилерію для ЗСУ. Наша країна отримає 1,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами, "необхідними для ще більшого наближення України до ЄС".

Конгрес США остаочно схвалив виділення Україні $40 мільярдів допомоги.

На зустрічі країн G7 та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України $18,4 млрд для фінансування бюджету на найближчі три місяці.

США працюють над доставкою протикорабельних ракет Україні для зняття морської блокади — Reuters.

Президент США Джо Байден в четвер підписав рішення про додаткову військову допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів доларів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА. Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії. В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року — Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Перший судовий процес в Україні над російським воєнним злочинцем уже розпочався. А завершиться це повним відновленням справедливості вже в межах міжнародного трибуналу.

Впевнений у цьому. Ми знайдемо й притягнемо до відповідальності всіх, хто віддає злочинні накази та виконує їх".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!