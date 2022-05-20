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Організація вирішила перенести матч з РФ.

Європейський футбольний союз вирішив продовжити ізоляцію Росії від міжнародної спортивної спільноти та відібрати проведення Суперкубку УЕФА в 2023 році.

Організація вже займається пошуком альтернативного місця проведення матчу, повідомляє ESPN. Спершу затвердили місто Казань, але через напад РФ на України прийняте рішення про заміну міста.

Це рішення виглядає послідовним після позбавлення Санкт-Петербурга права проведення фіналу Ліги чемпіонів цього року.

Відзначимо, що раніше стало відомо місце проведення фіналу Ліги конференцій-2023.