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Стало відоме місце проведення вирішального матчу.

Фінал третього за значимістю єврокубкового турніру у сезоні-2022/23 відбудеться у столиці Чехії – Празі.

Матч прийматиме домашній стадіон Славії Еден Арена. Він був відкритий у 2008 році Володимиром Шміцером, і з того часу там пройшла ціла низка знакових матчів на рівні клубів та збірних.

"У 2013 році Еден Арена прийняла Суперкубок УЄФА, в якому Баварія перемогла у серії пенальті Челсі (5:4) після нічиєї у ігровий час 2:2. Через два роки на ній пройшов фінал молодіжного ЄВРО-2015. Шведи тоді здолали португальців, знову ж таки в серії 11-метрових — 4:3.

Рішення про проведення фіналу 2023 року на Еден Арені було ухвалено Виконавчим комітетом УЄФА на засіданні 10 травня 2022 року у Відні", — каже заява УЄФА.

Нагадаємо, що раніше став відомим календар чемпіонату Європи-2024.