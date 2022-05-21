До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 20 травня.
Завершилася 86 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
20 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищено щонайменше 80 окупантів. Відбито 12 атак росіян.
В ході боїв знищено:
На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):
▪️броньована техніка — 10
▪️танків — 8
▪️спеціальні броньовані автомобілі — 3
▪️автотранспорт — 6
▪️артилерійські системи — 3
▪️1 БПЛА типу "Орлан-10" та 1 типу "ZALA"
На напрямку оперативного командування "Схід":
▪️особового складу – до 80
▪️БПЛА — 1
▪️БМП — 2
▪️танків — 1
▪️МТЛБ — 1
▪️Артилерійських систем — 1
▪️Автомобільна техніка — 4
▪️Міномети — 1
Також було знищено ворожий склад з боєприпасами.
Усе, що зробила російська армія, потребує відповіді. По-перше, звільнення всіх територій. По-друге, міжнародного трибуналу. А по-третє, відбудову. Російські гроші в якості компенсації мають дійти до кожної людини, яка постраждала.
Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат.
На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.
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