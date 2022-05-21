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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 20 травня.

Завершилася 86 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

20 травня в районах відповідальності ООС та оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищено щонайменше 80 окупантів. Відбито 12 атак росіян.

В ході боїв знищено:

На напрямку ООС (Донецька та Луганська області):

▪️броньована техніка — 10

▪️танків — 8

▪️спеціальні броньовані автомобілі — 3

▪️автотранспорт — 6

▪️артилерійські системи — 3

▪️1 БПЛА типу "Орлан-10" та 1 типу "ZALA"

На напрямку оперативного командування "Схід":

▪️особового складу – до 80

▪️БПЛА — 1

▪️БМП — 2

▪️танків — 1

▪️МТЛБ — 1

▪️Артилерійських систем — 1

▪️Автомобільна техніка — 4

▪️Міномети — 1

Також було знищено ворожий склад з боєприпасами.

Усе, що зробила російська армія, потребує відповіді. По-перше, звільнення всіх територій. По-друге, міжнародного трибуналу. А по-третє, відбудову. Російські гроші в якості компенсації мають дійти до кожної людини, яка постраждала.

Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій російської армії, зможе отримати компенсацію своїх втрат.

На основі такого договору російські кошти та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані й спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

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