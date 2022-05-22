Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об’єктів з них: 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 9 атак ворога. Ще на 4 локаціях наразі тривають бої з окупантом.

- В День Європи хочу підкреслити — сьогодні наш шлях євроінтеграції — це не лише про політику, це про якість життя. Про те, що українці відчувають життєві цінності так само, як і абсолютна більшість європейців.

- Воєнна ситуація сьогодні не знала суттєвих змін. Але насправді було важко. Насправді те, що маємо змогу говорити — це на 87-й день повномасштабної війни проти росії непогана новина. Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб нас знищити. В російських регіонах вже відкрито говорять, що так звана спецоперація є причиною для економічного падіння, збідніння людей, яке може бути ще більше, ніж у 90-ті роки. Колосальні витрати на війну їм не допомагають і не допоможуть.

- Як і в попередні дні, армія рф намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. Збройні Сили України стримують цей наступ. Кожен день, коли наші військові зривають плани окупантів, є конкретним внеском у наближення дня перемоги.

Окупанти поновлюють так звані добровільні дружини у Маріуполі, пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко