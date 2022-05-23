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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 22 травня.

Завершилася 88 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 22 травня російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Втрати ворога складають:

🔥особового складу – 9

🔥танків – 1

🔥БМП – 2

🔥БТР – 1

🔥мінометів – 1

🔥ПТРК – 1

🔥АТ – 2.

Серед новин:

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Києва виступив з промовою в українському парламенті, ставши першим іноземним лідером після 24 лютого, який особисто виступив у Верховній Раді.

"Російським загарбникам не вдалося зламати вас, і я глибоко вірю, що ніколи не вдасться. Вільний світ нині має обличчя України. Є тривожні голоси, які заявляють, що Україні варто би підкоритися вимогам Путіна… Але лише Україна має право вирішувати щось про своє майбутнє. Міжнародна спільнота має вимагати від Росії припинити агресію і залишити територію України, перестати топтати міжнародне право. Не може бути ніяких перемовин і рішень за спиною України. Нічого про вас без вас, абсолютно — це залізний принцип", — заявив він.

Він висловив захоплення українськими військовими, окремо згадавши захисників Маріуполя. "Ви — герої України, але також герої Польщі і всього світу… Україна довела, що може протистояти імперській Росії. Ніхто не вірив, але це сталося. Росія не змогла реалізувати жодної своєї статегічної цілі, зазнала великих втрат і зазнає їх весь час. Це великий успіх українських збройних сил, української влади і всього українського народу", — сказав Дуда.

У понеділок, 23 травня, за ініціативи очільника Пентагону Ллойда Остіна представники понад 40 країн світу візьмуть участь у другому засіданні контактної групи з оборони України – так званій «Рамштайн-2».

Таким чином, вже сьогодні может бути ухвалене рішення, що Україна отримає M142 HIMARS і М270 MLRS. Якщо це станеться, то дуже погані новини для Кримського мосту.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Залишається загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів наших військ до Східної операційної зони. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій наших військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали. Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує роботи щодо побудови другої лінії оборони. Посилює артилерійське угруповання та нарощує систему протиповітряної оборони.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань.

У Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди.

Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!