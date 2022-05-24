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Український фахівець записав на свій рахунок результативну передачу.

У понеділок, 23 травня, відбувся благодійний матч у Мілані на підтримку України.

У грі взяли участь багато зірок, однак у заявці не виявилося заздалегідь анонсованого Ліонеля Мессі. Наразі невідомі причини його відсутності.

Серед учасників був Андрій Шевченко. Український спеціаліст на двадцятій хвилині гри асистував Кларенсу Зеєдорфу, а його команда перемога – 4:2.

Зазначимо, що матч тривав у форматі два тайми по 35 хвилин.

Inclusion Icons – United Icons 2:4

Голи: Ф. Індзагі, 4, Ето'О, 65 – Зеєдорф (асист: Шевченка), 20, Матрі, 22, Джилардіно, 27, Зеєдорф, 70+2.