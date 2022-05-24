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У чемпіонаті Болгарії може трапитись все що завгодно.

Футбольний клуб Царско Село достатньо молодий. Він був створений у 2015 році у місті Софії, але достатньо швидко вийшов у вищий дивізіон країни.

Керівники клубу на чолі з власником Стойне Маноловим запрошували легіонерів, проте у сезоні-2021/22 досягти успіху не вдалося — клуб опустився дивізіоном нижче.

У останньому турі чемпіонату країни відбулась гра між Царско Село та Локомотивом з Софії. Господарям, аби уникнути вильоту, необхідно було тільки виграти гру.

При рахунку 1:1 вони отримали право на пенальті. Йшла 90+6 хвилина, до м'яча підійшов Юсуф Яффа, але раптом на поле вибіг Стойне Манолов.

Від відібрав м'яч у легіонера, поштовхавшись з ним, та віддав його капітану Мартіну Кавданскі. 35-річний захисник не зумів переграти воротаря, через що команда залишила вищий дивізіон.

Але найцікавіше відбулось вже після гри. Манолов заявив, що Царско Село не буде більше примати участь у змаганнях.

"Настав час заявити, що клуб припинить своє існування і не братиме участі у професійному футболі наступного сезону. Ми оголошуємо це зараз, щоб Болгарська футбольна спілка могла знайти заміну, яку вважає за доцільну. Вкладати гроші у болгарський футбол – це найпростіший спосіб їх втратити", — розповів функціонер.

Чемпіоном Болгарії у сезоні-2021/22 став Лудогорець, за який виступає український захисник Ігор Пластун.