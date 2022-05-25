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Футболістів було відібрано в команду на підставі середньої оцінки за матчі сезону.

Авторитетний статистичний портал WhoScored у своєму офіційному твіттері опублікував символічну збірну топ-5 ліг Європи за підсумками цього сезону.

Футболістів у команду найкращих було відібрано на підставі середньої оцінки за матчі цього сезону.

Воротар: Майк Меньян (Мілан) — 6,92.

Захисники: Жоау Канселу (Манчестер Сіті) — 7,43, Жоель Матіп (Ліверпуль) — 7,35, Ніко Шлоттербек (Фрайбург) — 7,39, Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль) — 7 ,51.

Півзахисники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 8,04, Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 7,64, Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) – 7,64, Ліонель Мессі (ПСЖ) – 7 ,77.

Нападники: Карім Бензема (Реал) — 7,69, Роберт Левандовські (Баварія) — 7,89.

Нагадаємо, вже 28 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.