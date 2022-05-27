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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 26 травня.

Завершилася 92 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 26 травня, наші воїни знищили:

особового складу – 87 особового складу – 87 БМП – 5 БМП – 5 артилерійських систем – 3 артилерійських систем – 3 мінометів – 2 мінометів – 2 АТТ – 3 АТТ – 3 вертольотів – 1 вертольотів – 1 БПЛА – 1 БПЛА – 1 Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах. Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: • 1 танк; • 5 артилерійських систем; • 5 одиниць бойової броньованої техніки; • 5 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

"Рівно вісім років тому, 26 травня припинив роботу Донецький аеропорт. Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватися події на Донбасі протягом цих років. А потім – і в усій Україні після повномасштабного вторгнення. Але й того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати дві речі. Перше. Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати.

Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а росії – за цю безглузду війну проти нас. І друге. Катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни.

Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити 6 пакет санкцій для росії, поки вона отримує майже по мільярду євро на день від європейців за постачання енергоресурсів? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему? Скільки вже часу ми боремось, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна для вигнання окупантів? Ми впевнені, що ми будемо почуті.

За час з 26 травня 2014 року і тим більше з 24 лютого цього року було достатньо можливостей у тих, хто має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати "Тепер росія справді відчує ціну за те, що вона робить проти свободи і проти європейської єдності".