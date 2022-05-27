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Хайдук всьоме у своїй історії став володарем трофею.

Хайдук у фіналі Кубка Хорватії впевнено обіграв Рієку з рахунком 3:1.

У складі переможців результативними ударами відзначилися Ферро та Мельняк, який оформив дубль. У Рієкі автором єдиного гола став Дрміч.

Для клубу зі Спліту це була сьома перемога у Кубку Хорватії і це другий показник в історії турніру. Рекордсменом є загребське Динамо – 16 титулів.

Зазначимо, що за підсумками сезону Хайдук набрав 72 очки після 36 турів та посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, відставши від загребського Динамо на сім балів.