Хайдук всьоме у своїй історії став володарем трофею.
hajduk.hr
27 травня 2022, 09:10
Хайдук у фіналі Кубка Хорватії впевнено обіграв Рієку з рахунком 3:1.
У складі переможців результативними ударами відзначилися Ферро та Мельняк, який оформив дубль. У Рієкі автором єдиного гола став Дрміч.
Для клубу зі Спліту це була сьома перемога у Кубку Хорватії і це другий показник в історії турніру. Рекордсменом є загребське Динамо – 16 титулів.
Зазначимо, що за підсумками сезону Хайдук набрав 72 очки після 36 турів та посів друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, відставши від загребського Динамо на сім балів.