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Команда виграла Кубок Данії вдруге в історії.

Мідтьюлланд у фіналі Кубка Данії обіграв Оденсе та став переможцем турніру.

Основний та додатковий час матчу закінчився без забитих м'ячів. У серії післяматчевих пенальті щасливішими стали гравці Мідтьюлланда з рахунком 4:3.

Для Мідтьюлланда це був другий Кубок Данії в історії – вперше команда здобула його у 2019 році.

У чемпіонаті Данії Мідтьюлланд набрав 65 очок після 32 турів і став другим після Копенгагена, на рахунку якого 68 балів.