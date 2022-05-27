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Презентація нового тренера відбудеться у понеділок, 30 травня.

Федерація футболу Чилі на своєму офіційному сайті оголосила призначення нового головного тренера національної команди, яким став Едуардо Беріссо.

Деталі угоди із 52-річним аргентинцем не розголошуються, а його презентація відбудеться у понеділок, 30 травня.

Раніше Беріссо вже працював солом збірної Чилі. З 2007 до 2010 року він був асистентом головного тренера.

На своїй новій посаді Берісо замінить Мартіна Ласарте, який працював із командою з лютого минулого року. Під його керівництвом Чилі здобув сім перемог та шість разів зіграв унічию у 22 матчах.

Останнім місцем роботи Беріссо була збірна Парагваю, яку. він залишив у жовтні минулого року. Під його керівництвом парагвайці виграли сім зустрічей, здобули 11 нічиїх та 13 разів програли.