ЧМ-2022. Отбор

Чилійці хочуть посісти місце еквадорців на турнірі.

Збірна Чилі звернулася до ФІФА з вимогою виключити збірну Еквадору з чемпіонату світу-2022, повідомляє New York Times.

За інформацією джерела, чилійці просять організацію віддати їм путівку еквадорців через серйозне порушення.

Чилійці стверджують, що захисник збірної Еквадору Байрон Кастільйо насправді чилієць, а тому не мав права грати.

ФІФА отримала документи, згідно з якими Кастільйо народився в Чилі. Крім того, стверджується, що гравцеві насправді 23, а не 20, як зазначають еквадорці.

Збірна Чилі вимагає зарахувати Еквадору технічні поразки у матчах, у яких брав участь Кастільо. У такому разі Чилі підніметься до турнірної таблиці.

Нагадаємо, що раніше Чилі, Мексика та Парагвай попросили ФІФА покарати клуби АПЛ, які не відпустили гравців у національні збірні.