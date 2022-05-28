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У рамках фінального поєдинку поточного розіграшу Ліги чемпіонів у Парижі, на Стад де Франс, грають Реал та Ліверпуль.

Під завісу першої половини гри Карім Бензема отримав передачу з глибини від Давида Алаби, але не зміг переграти Алісона у ближньому бою, однак після серії рикошетів м'яч відскочив до француза, а той влучив у ціль.

Проте головний арбітр зустрічі зафіксував "поза грою". Можливо, арбітр ухвалив таке рішення через те, що м'яч прийшов до Бензема після рикошету від гравця Ліверпуля, а не після націленої передачі.

Чи був офсайд у моменті із голом Бензема?

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом почався з затримкою. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.