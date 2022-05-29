Литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збір коштів на придбання Байрактару для української армії 25 травня, і вже за 3 дні необхідна сума зібрана!

Андрюс отримав дозвіл Міністерств оборони Туреччини та Литви, а також компанії Baykar Defense на покупку БПЛА Байрактар для України.

Головне зі звернення Зеленського:

- Окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд. Їм нічого дати людям, та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє.

- Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє – у важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району, в двадцяти метрах від дитячого садочка.

- Ситуація на фронті складна. Ключові напрями зараз – це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут та інші міста, на які наступають окупанти.

- Україну чекають хороші новини щодо нових постачань озброєнь.

- Росію необхідно офіційно визнати державою-терористом та державою-спонсором тероризму.

- Президент обговорив із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном оборонну підтримку та постачання палива в Україну.