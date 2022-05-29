До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 28 травня.
Завершилася 94 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 28 травня, наші воїни знищили:
особового складу – до 33
танків — 1
АТТ – 5
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 15 цивільних об’єктів, з них: 14 житлових будинків, коксохімічний завод. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На 3 локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 1 танк;
• 6 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
Литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збір коштів на придбання Байрактару для української армії 25 травня, і вже за 3 дні необхідна сума зібрана!
Андрюс отримав дозвіл Міністерств оборони Туреччини та Литви, а також компанії Baykar Defense на покупку БПЛА Байрактар для України.
Головне зі звернення Зеленського:
- Окупанти намагаються максимально обмежити виїзд наших людей з тимчасово окупованих районів Херсонської області. Вони не дають жодних гуманітарних коридорів і закрили індивідуальний виїзд. Їм нічого дати людям, та й люди не хочуть нічого у них брати. Тому вони намагаються взяти людей в заручники. Але Україна поверне все своє.
- Внаслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, семеро поранені, двоє – у важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району, в двадцяти метрах від дитячого садочка.
- Ситуація на фронті складна. Ключові напрями зараз – це Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут та інші міста, на які наступають окупанти.
- Україну чекають хороші новини щодо нових постачань озброєнь.
- Росію необхідно офіційно визнати державою-терористом та державою-спонсором тероризму.
- Президент обговорив із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном оборонну підтримку та постачання палива в Україну.