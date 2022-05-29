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У відео може бути присутня (точно буде присутня) нецензурна лексика.

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.

Офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні, медіасервіс MEGOGO, окрім традиційних коментаторів запросив як гостя прокоментувати матч президента Інгульця Олександра Поворознюка, який працював на матчі в парі з відомим українським журналістом та відеоблогером Романом Бебехом.

УВАГА! У відео буде присутня нецензурна лексика!

До вашої уваги огляд матчу з коментарями Олександра Поворознюка та Романа Бебеха:

Ліверпуль — Реал 0:1

Гол: Вінісіус, 59



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гендерсон (Кейта, 77), Фабіньо, Тіаго (Фірміно, 77) — Салах, Мане, Діас (Жота, 65).



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч (Себальос, 90), Каземіро, Кроос — Вальверде (Камавінга, 85), Бензема, Вінісіус (Родріго, 90+2).



Попередження: Фабіньо