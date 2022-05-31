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До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських оккупантів в Україну за підсумками 30 травня.

Завершилася 96 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

30 травня, наші воїни знищили:

🔥особового складу – до 50

🔥танків – 1

🔥БМП – 1

🔥САУ – 1

🔥мінометів – 3

🔥БПЛА – 1.

Серед новин:

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вітає прийняте рішення про нафтове ембарго, завдяки якому імпорт нафти в ЄС із Росії до кінця року скоротиться приблизно на 90%. Вона також повідомила, що члени ЄС "домовилися про те, щоб якнайшвидше покінчити із залежністю від російського газу, нафти і вугілля".

Окупанти вкрали в Україні вже пів мільйона тонн зернових і шукають спосіб його продати "щоб і грошей заробити, і зберегти дефіцит на легальному ринку" — Зеленський.

Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, тривають бої – Гайдай. "Ситуація у Сєвєродонецьку максимально складна. Вдалося окупантам протиснути територію з окраїн – там, де готель "Мир", – і трохи просунутися вглиб міста. Там зараз ідуть і будуть ще йти вуличні бої", – заявив керівник Луганської області.

У Херсоні та області зник зв'язок — не працюють українські мобільні оператори та частково домашній інтернет, повідомляє Суспільне.

Російські загарбники намагаються наступати на східні громади Запорізької області, по лінії зіткнення наносять артилерійські, ракетні та авіаудари — обласна військова адміністрація.

Російські війська продовжують поливати артснарядами прикордоння Сумської області. Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону.

Українські війська змусили ворога відійти з населеного пункту Миколаївка Херсонської області — окупанти зазнали втрат, що призвело до панічних настроїв серед військових інших підрозділів, повідомляє Генштаб.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. У збройних силах республіки білорусь до 4 червня цього року тривають заходи з перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли з території російської федерації прикордонних районів, а саме населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку активних дій ворог не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій українських підрозділів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Одноробівка, Уди, Руські Тишки та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог, окрім артилерійських обстрілів, завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ. На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку продовжуються бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Посад-Покровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Благодатне, Партизанське та інших.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала по місцевих.

Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більш як місяць тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка.

Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!