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Бразилець хоче повернутися до європейського футболу, що підтвердив його агент.

Атакуючий півзахисник Манчестер Юнайтед Андреас Перейра, який виступає на правах оренди за Фламенго, вирішив не залишатися у бразильському клубі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, посилаючись на слова агента 26-річного гравця, переговори про повноцінний трансфер у Фламенго перервані.

"Андреас збирається повернутися до європейського футболу", — сказав агент Джуліано Бертолуччі.

Таким чином, бразильський плеймейкер повернеться в розташування Манчестер Юнайтед цього літа, після чого визначиться зі своїм майбутнім.

Нагадаємо, що контракт Перейри із "червоними дияволами" розрахований до літа 2023 року.