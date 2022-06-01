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Підопічні Руслана Ротаня відправили у ворота суперника чотири м'ячі.

У поєдинку відбору на молодіжний чемпіонат Європи збірна України U-21 вирушила в гості до команди Фарерських островів, де за підсумками українці здобули впевнену перемогу.

Колектив Руслана Ротаня відправив у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді, авторами яких стали Артем Бондаренко, Владислав Супряга, Константин Вівчаренко та Георгій Судаков.

Завдяки цій перемозі Україна U-21 залишилася на другому місці у своїй групі і зберегла своє відставання від лідируючих однолітків із Франції у три очки.

Зазначимо, що всі кошти, отримані від продажу квитків на матч у Торсгавні, представники Фарерських островів передадуть до фонду допомоги Україні.

Фарерські острови U-21 — Україна U-21 0:4

Голи: Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вівчаренко, 54, Судаков, 62