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До вашої уваги відео найкращих моментів відбіркового поєдинку на ЧС-2022.

У поєдинку відбору на молодіжний чемпіонат Європи збірна України U-21 вирушила в гості до команди Фарерських островів, де за підсумками українці здобули впевнену перемогу.

Підопічні Руслана Ротаня відправили у ворота суперника чотири м'ячі, авторами яких стали Артем Бондаренко, Владислав Супряга, Костянтин Вівчаренко та Георгій Судаков.

Огляд матчу:

Фарерські острови U-21 — Україна U-21 0:4

Голи: Бондаренко, 28, Супряга, 33, Вівчаренко, 54, Судаков, 62