До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 червня.
Згорівший скит у Святогорську
05 червня 2022, 01:31
Завершилася сто перша доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство «АЗОТ» та сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 5 атак ворога. На трьох локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 3 танка;
• 4 артилерійські системи;
• 11 бойових броньованих машин;
• 26 одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52, та 2 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 4 червня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт. Втрати ворога складають:
особового складу – 60
БТР – 1
ББМ – 1
мінометів – 2
АТТ – 26
паливозаправників – 1
БПЛА – 3
4 червня в українському небі знищено 9 повітряних цілей окупантів:
▪️ 1 літак (попередньо Су-34);
▪️ 1 гвинтокрил (Ка-52);
▪️ 3 БпЛА ОТР (2 «Орлан-10», 1 «Форпост»);
▪️ 4 крилаті ракети.
"Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар’їнці, Кураховому, іншим містам і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України вже 2503. Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат.
Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані – звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи і миряни у Святогір’ї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія. Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – все це має спонукати Українську православну церкву до більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії".