4 червня в українському небі знищено 9 повітряних цілей окупантів:

▪️ 1 літак (попередньо Су-34);

▪️ 1 гвинтокрил (Ка-52);

▪️ 3 БпЛА ОТР (2 «Орлан-10», 1 «Форпост»);

▪️ 4 крилаті ракети.

"Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також дуже важко в Лисичанську, Мар’їнці, Кураховому, іншим містам і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські, ракетні обстріли. На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України вже 2503. Наші герої тримають позиції і роблять все, щоб завдати ворогу максимальних втрат.

Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані – звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи і миряни у Святогір’ї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія. Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – все це має спонукати Українську православну церкву до більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії".