До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 червня.
ЗСУ, getty images
06 червня 2022, 02:04
Завершилася сто друга доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство. В результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених уточнюються.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 4 танка;
• 3 артилерійські системи;
• 8 бойових броньованих машин;
• 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 56 ворожих атак. Знищили 18 танків, 34 артилерійські системи, 48 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 44 одиниці автомобільної техніки. Підрозділами ППО збито два ворожі багатоцільові гелікоптери К-52, дві крилаті ракети та 16 безпілотних літальних апаратів окупанта.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 5 червня, наші воїни знищили:
особового складу – 43
вертольотів – 1
АТТ – 2
"ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від рашистів. Кадирівці вже записують звернення, що це все тимчасово і нібито вони повернуть контроль над містом», — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад вони кинуть на виконання двох завдань — захопити Сєвєродонецьк та встановити контроль над трасою "Лисичанськ-Бахмут".
ЗСУ також ліквідували ще одного російського генерала — цього разу це генерал-майор Роман Кутузов, командир 29-ї армії рф!