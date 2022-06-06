"ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від рашистів. Кадирівці вже записують звернення, що це все тимчасово і нібито вони повернуть контроль над містом», — повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад вони кинуть на виконання двох завдань — захопити Сєвєродонецьк та встановити контроль над трасою "Лисичанськ-Бахмут".

ЗСУ також ліквідували ще одного російського генерала — цього разу це генерал-майор Роман Кутузов, командир 29-ї армії рф!