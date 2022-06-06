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Український футбол продовжує об'єднуватись задля наближення перемоги над російськими окупантами.

Футбольний клуб Мінай, який виступає в українській Прем'єр-лізі, оголосив про організацію чергового благодійного матчу на підтримку Збройних сил України, які на фронті ведуть героїчну боротьбу з російськими окупантами та терористами заради нашого спокійного сну, свободи, демократії та світного майбутнього нашої країни.

🗓 12 червня відомі блогери, медійні особи та легенди українського футболу проведуть благодійний матч на стадіоні ФК Минай. Всі зібрані кошти з продажу тікетів-донатів будуть передані на термінові потреби Збройних сил України!

🔹Квитки вже у продажі! Ціна тікета-доната:

до 6 червня ― 150 грн;

з 6-го по 11-е число ― 250 грн;

в день матчу ― 350 грн.

💻 Придбати квитки можна ТУТ!

Для футбольних фанатів та поціновувачів загадок організатори підготували квест з подарунком. Наголошуємо, що гра ― благодійна. Відвідування даного матчу – твій ефективний внесок в нашу велику перемогу!

⚽️Хто зіграє в матчі?

⚡️Збірна Легенд: Селезньов, Кобін, Михалик, Кополовець, Полянский, Слюсар

Можуть зіграти: Бутко, Федецький, Хачеріді, Рева

⭐️Збірна Зірок: Саша Педан, Тамерлан, Творчі (Джеф+ Андрюха), Мурафа, Денісов (ТК Футбол), Тігран Мартіросян, Рома Щербан, Брутальний Футбол

Можуть зіграти: Женя Янович, Тьома Гагарін, Бедняков, Діма Поворознюк

💙Підтримуємо ЗСУ – підтримуємо Україну!💛