Головне зі звернення Зеленського:

- Сьогодні – День журналіста. 32 співробітники ЗМІ загинуло вже на цій війні.

- Говорив з прем'єром Британії Джонсоном, розповів йому про небезпеку на Донбасі та на півдні. Вдячний за те, що він готовий дати Україні те озброєння, яке нам потрібне.

- Говорив із президентом Польщі Дудою про військову допомогу та питання статусу кандидата в ЄС для України. Це питання — не лише про нас, а й про те, чи є взагалі ЄС майбутнє.

- Журналісти, політики та бізнесмени мають зробити все, щоб Україна залишалася у топах світової уваги.

- Наші герої не здають позиції у Сєвєродонецьку. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогірськ, Авдіївка, Курахове – також гарячі точки протистояння.