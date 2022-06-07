До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 6 червня.
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07 червня 2022, 01:50
Завершилася сто третя доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об’єктів, з них: 42 житлові будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу. В результаті цих обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 12 отримали поранення.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 1 танк;
• 3 артилерійські системи;
• 2 бойові броньовані машини;
• 1 автомобіль;
• 2 склади з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили:
особового складу – 48
мінометів – 2
АТТ – 3
Головне зі звернення Зеленського:
- Сьогодні – День журналіста. 32 співробітники ЗМІ загинуло вже на цій війні.
- Говорив з прем'єром Британії Джонсоном, розповів йому про небезпеку на Донбасі та на півдні. Вдячний за те, що він готовий дати Україні те озброєння, яке нам потрібне.
- Говорив із президентом Польщі Дудою про військову допомогу та питання статусу кандидата в ЄС для України. Це питання — не лише про нас, а й про те, чи є взагалі ЄС майбутнє.
- Журналісти, політики та бізнесмени мають зробити все, щоб Україна залишалася у топах світової уваги.
- Наші герої не здають позиції у Сєвєродонецьку. Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогірськ, Авдіївка, Курахове – також гарячі точки протистояння.