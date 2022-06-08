Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Окупанти обстріляли більше 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

- На сьогодні я вважаю, що повернення до кордонів, які ми контролювали 24 лютого – дуже серйозна тимчасова перемога, тому що повинна бути повна деокупація наших територій… Перемога повинна бути на полі бою.

- Урядом утворюється штаб з підготовки до наступного опалювального сезону. У цей час в нас не буде продажу газу та вугілля за кордон. Весь внутрішній видобуток буде йти на потреби наших громадян.

- Поставив завдання зберегти діючі тарифи на газ та електроенергію.

- За перший місяць роботи платформи United24 вдалось залучити понад 1,5 млрд гривень. Амбасадоркою сьогодні стала Еліна Світоліна, наша тенісистка.

- На наступний тиждень запланований запуск «Книги катів» — інформаційної системи, в якій збиратимуть підвтерджені дані щодо воєнних злоинів і злочинців російської армії.