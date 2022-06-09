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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 червня.

Завершилася 105 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.

За добу ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила:

✅10 одиниць бойової броньованої техніки;

✅близько 20 одиниць особового складу рф;

✅9 БПЛА Орлан-10.

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📰Європарламент рекомендував надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. За проголосувало 438 євродепутатів, 65 – проти, 94 — утрималися

📰Суд заборонив проросійську партію "Опозиційний блок". Майно партії та всіх її осередків передадуть державі. Рішення про заборону партія може оскаржити у Верховному Суді.

📰Екснардеп від "Слуга народу" Олексій Ковальов став зрадником та взяв участь в нараді з представником Путіна на Херсонщині. Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова, проти якого вже відкрито кримінальне провадження.

📰ЗСУ просунулися у Херсонському напрямку, вони знаходяться за 20 км від Херсона. Через просування української армії росіяни зняли сили у Запорізькій області та стягують їх у Херсонську, — Арестович.

📰РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька, але здавати місто ніхто не буде. Йдуть важкі вуличні бої. Більше 90% області тимчасово знаходиться під окупацією Росії, проте загрози оточення наших військ на Луганщині немає, — голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

📰У російській держдумі запропонували скасувати визнання незалежності Литви.

📰Норвегія поставила Україні близько 20 самохідних артилерійських установок (САУ) М109 з обладнанням і запчастинами, а також артилерійські боєприпаси. Калібр норвезьких М109 — 155 мм, вони можуть вражати цілі на відстані 30 км.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

🔻На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

🔻На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

🔻На Сєвєродонецькому напрямку російські окупаннти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

🔻На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську. Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

🔻На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

🔻На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

🔻На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію — в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 1 червня

"Рівно 10 років тому в цей день почався Євро-2012. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – в Києві. Матчі проводилися в різних містах наших двох країн, зокрема і в Донецьку, на Донбас Арені. Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі.

10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвинутим містом. А потім прийшла Росія.

Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя – знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для світу. І, звичайно, – нові матчі команд світового рівня на Донбас Арені.

Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛