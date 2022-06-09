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Захисник прокоментував невдалу спробу пробитися до чемпіонату Європи-2022.

Кількома днями раніше збірна України U-19 стала жертвою суворого регламенту кваліфікації до чемпіонату Європи-2022, поступившись місцем на міжнародному форумі збірній Сербії лише за більшим показником жовтих карток під час еліт-раунду.

Захисник та капітан "синьо-жовтих" Едуард Козік розповів про власні враження від участі в кваліфікації.

"Хотів би подякувати організаторам за умови, які було надано нашій команді.

Враження від гри в еліт-раунді залишилися двоякими. Із одного боку, за короткий проміжок часу ми провели гарну роботу і досягли непоганого результату. Із іншого — залишився невеликий осад, адже в останній грі ми могли забивати ще й завдяки цьому фінішувати на першому місці.

Було прикро, що саме за кількістю жовтих карток ми не змогли пройти далі. У футболі трапляється всіляке. Такий результат еліт-раунду — це погано, але набагато гірше, що в Україні щодня гинуть люди.

Звісно, я вдоволений нашою грою в цих трьох матчах. Дійсно, інші команди перебували в тонусі, у той час як наша тренувалася лише два з половиною тижні через війну в країні, бо матчів чемпіонату в нас також не було.

Ми показали гарний результат і здобули дуже корисний міжнародний досвід. Повторюся: нам забракло реалізації своїх моментів та, можливо, удачі. Ігри нам давалися, але в завершальній стадії м’яч просто не йшов у ворота, так трапляється. Потрібно виконати роботу над помилками і рушати далі.

Налаштовуючись у роздягальні на кожен матч, ми думали про українців, наших захисників, які наразі на передовій. Ми виходили на поле з бажанням перемогти, щоби принести навіть маленьку радість своїй країні й людям.

Війна в Україні подвійно мотивувала на результат. Хотілося б подякувати нашим воїнам, низький уклін їм за ту мужність, яку вони зараз показують на полі бою. Слава Україні та Слава ЗСУ!", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що фінальна частина чемпіонату Європи-2022 серед юнаків віком до 19 років розпочнеться вже 18 червня.