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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 червня.

Завершилася 106 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

9 червня, наші воїни знищили:

🔥особового складу – 32

🔥БМП – 1

🔥АТТ – 3

🔥БПЛА – 1

🔥склад з б/п – 1.



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Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Для недопущення викриття позицій та місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідування лісів. Активізовано процес формування так званого “народного ополчення” республіки білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз’яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.

На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають. На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм . Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів — обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і в час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. Фундаментальну.

Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини: ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини, це не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб у країні залишалася тіньова частина економічного життя.

Якщо ми говоримо про нормальне, стабільне й міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти: є ті, хто служить, і є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить.

Отже, це офіційна зайнятість. Це сплата податків. Це максимальне розширення економічних можливостей у нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!