Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

"Розраховували на дещо більше, втім літаки окупантів нині не часті гості у підконтрольному Збройним силам України повітряному просторі", — повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

"Сьогодні уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця та підтримку для бізнесу у цей складний для всіх час.



Насамперед це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого та середнього підприємництва. Незважаючи на всі тиски Росії, на всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася.

Напередодні наша держава отримала $1,5 мільярди. Мільярд — це Світовий банк, ще 500 мільйонів — це Британія. Пряма бюджетна підтримка, яку використаємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада стала першою державою, яка направила кошти на наш адмінстративний рахунок в МВФ — це мільярд канадійських доларів", — Володимир Зеленський у новому зверненні.