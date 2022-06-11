Другое
11 червня 2022, 01:31
Війна, день 107. ЗСУ збили 500-у повітряну ціль РФ
До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 червня.
Збитий Орлан, фото ООС
11 червня 2022, 01:31
Завершилася 107 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 10 червня, наші воїни знищили:
особового складу – 30
танків – 1
мінометів – 2
АТТ – 3
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.
Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 4 танки;
• 2 артилерійські системи;
• 11 бойових броньованих машин;
• 3 одиниці автомобільної техніки;
• 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу «Орлан-10».
Українські зенітники збили 500 повітряну ціль рашистів.
Нею виявився черговий БпЛА російських загарбників «Орлан-10».
"Розраховували на дещо більше, втім літаки окупантів нині не часті гості у підконтрольному Збройним силам України повітряному просторі", — повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
"Сьогодні уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця та підтримку для бізнесу у цей складний для всіх час.
Насамперед це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого та середнього підприємництва. Незважаючи на всі тиски Росії, на всі російські удари зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася.
Напередодні наша держава отримала $1,5 мільярди. Мільярд — це Світовий банк, ще 500 мільйонів — це Британія. Пряма бюджетна підтримка, яку використаємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада стала першою державою, яка направила кошти на наш адмінстративний рахунок в МВФ — це мільярд канадійських доларів", — Володимир Зеленський у новому зверненні.